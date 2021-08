Sob o olhar dos jornalistas, a uma distância considerável, saíam, além dos militares portugueses, os 24 refugiados afegãos, grupo no qual se contabilizam pelo menos oito crianças, incluindo um bebé, e várias mulheres. Logo à saída, um autocarro aguardava o grupo, levando os refugiados afegãos para um alojamento provisório, em Lisboa. É, conforme explicou horas antes a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a primeira fase de acolhimento, onde vai ser feito um trabalho de contacto com as famílias. Numa segunda fase, o objetivo é garantir que têm acesso a habitação, a escolas e ao mercado de trabalho.

O acolhimento destes afegãos, vincou o ministro da Defesa, é a forma de Portugal pagar as “dívidas de gratidão” em relação a afegãos que trabalharam, em muitos casos sob o risco da sua própria vida”, para Portugal ao longo dos 20 anos da missão da NATO no Afeganistão. “Esta força, de quatro homens apenas, foi a Cabul honrar essas dívidas de gratidão”, sublinhou João Gomes Cravinho.

Uma missão que “pôs à prova” os portugueses. Governo sem informação de pessoas da lista prioritária que ainda estejam no Afeganistão

Uma missão que, nas palavras do ministro da Defesa, foi “extremamente difícil”, exigindo “coragem, determinação, imaginação e criatividade” perante cenários adversos e imprevisíveis, com uma ameaça sempre presente. Uma ameaça que, aliás, se concretizou na quinta-feira, quando um bombista suicida do ISIS-K, a fação afegã do Daesh, perpetrou um atentado que causou a morte de pelo menos 180 mortes e mais de 200 feridos.

No momento do atentado, enquanto decorriam em contra-relógio as operações de retirada de civis afegãos e estrangeiros do aeroporto de Cabul, os militares portugueses estavam focados na retirada dos afegãos que constavam da lista prioritária portuguesa, sempre com o cuidado de fazer uma avaliação de risco da situação que, desde o momento em que aterraram na capital afegã, perceberam que era muito mais complexo do que quando abandonaram o Afeganistão, em maio.