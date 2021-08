A Justiça da Califórnia deu luz verde à libertação condicional Sirhan B. Sirhan, o assassino do ex-senador norte-americano Robert F. Kennedy, irmão do ex-Presidente dos EUA John F. Kennedy, depois deste ter passado 53 anos na prisão, noticia esta sexta-feira o The New York Times.

A decisão não é, contudo, vinculativa e terá de ser revista pelo Conselho de Liberdade Condicional da Califórnia. Depois, será o governador da Califórnia, Gavin Newsom, a determinar se Sirhan B. Sirhan pode sair em liberdade condicional ou se terá de continuar atrás das grades. Segundo avança o órgão norte-americano, ainda não é claro se o responsável político vai permitir a libertação de Sirhan B. Sirhan.

Esta foi a 16.ª vez que Sirhan Sirhan pediu a libertação condicional, mas pela primeira nenhum promotor de justiça se opôs à libertação do homem de 77 anos, que alega não se lembrar de nenhum detalhe do crime. “Já passou mais de meio século”, disse na audiência em tribunal, acrescentando que o “jovem impulsivo [que cometeu aquele crime] já não existe”.

Esta decisão surge depois de os dois filhos do ex-senador também terem defendido a libertação do assassino do pai – Douglas Kennedy e Robert F. Kennedy Jr.

Douglas Kennedy, que esteve presente na audiência em que Sirhan Sirhan pediu a libertação condicional, diz ter ficado “assoberbado” por ter visto o autor do crime. “Vivi a minha vida toda com medo dele e do seu nome […] E agora estou grato por o ver enquanto ser humano que merece compaixão e amor”, disse o filho de Robert F. Kennedy, de acordo com o The Guardian.

Agora 77 anos, o palestiniano Sirhan Sirhan disse, numa entrevista em 1989, que matou Robert F. Kennedy, porque se sentiu traído pelo apoio do ex-senador a Israel no conflito com a Palestina.

Robert F. Kennedy foi assassinado a 5 de junho de 1968, quando entrava para numa despensa de um hotel. Sirhan Sirhan alvejou mais cinco pessoas, mas apenas o ex-senador acabou por morrer.