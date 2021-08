Fabio Capello, ex-treinador agora com 75 anos, mas um senhor do futebol, que treinou AC Milan, Real Madrid, Roma, Juventus, seleção inglesa, entre outros, e quase sempre bem, comentou o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United.

Em declarações à Gazzetta dello Sport, Capello diz que a saída de Ronaldo de Itália como que muda o “tamanho” do futebol italiano e da Serie A, “tal como a saída de Messi e a liga espanhola”.

O motivo que terá levado Cristiano a querer deixar a Juventus? “Talvez os três ‘assaltos’ falhados à Liga dos Campeões” em Itália, refere o antigo treinador. “Acho que ele fez a sua avaliação da atual Juventus. Na sua visão, suponho, a Juventus de hoje não tem força para se impor internacionalmente e após três anos de Ligas dos Campeões sem sucesso talvez tenha sido a razão das razões”, explicou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Cristiano Ronaldo está de volta a casa. O Manchester United lançou a sua carreira e vai fechá-la, ou pelo menos um ‘pôr do sol’ bonito. No futebol, estas coisas contam”, acrescentou, dizendo ainda que a “verdade” da suposta novela entre Ronaldo e as duas equipas de Manchester só é sabida pelos “intervenientes”. Assegura ainda que “Ronaldo no Manchester United é o final feliz para todos”.

O antigo treinador não deixa de referir que “o horizonte é limitado” para Cristiano Ronaldo, que tem “fortes motivações, mas sabe que está no fim da carreira”.

Capello comentou ainda a mudança de clube de “dois campeões que marcaram a história do futebol”, referindo-se a Messi e ao português. “A Serie A perdeu algo charmoso, mas acredito no que pode trazer a vitória no Europeu e nos jovens jogadores. O futebol é um movimento eterno”, garantiu.