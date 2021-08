Dos aproximadamente 390 afegãos que foram recebidos esta sexta-feira no Aeroporto Internacional de Incheon, na Coreia do Sul, estima-se que cerca de 100 sejam crianças. Como tal, para evitar o choque da mudança de vida abrupta, foram preparadas equipas para receber as crianças com carinho, brinquedos e ursos de peluche.

Também no aeroporto foram expostos vários cartazes de apoio aos migrantes, de entre os quais se podia ler: “Vamos partilhar a vossa dor. Tenham uma estadia confortável”.

Banners in English & Korean welcoming the Afghans evacuated by the S. Korean government have been hung in front of the main gates of the National Human Resources Development Institute in Jincheon where they will be quarantining and staying for a few weeks. https://t.co/e0ewRLgLfB pic.twitter.com/RCJJ29w0bb

— Raphael Rashid (@koryodynasty) August 26, 2021