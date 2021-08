“Não temos informação sobre nenhum caso que esteja ainda no Afeganistão e que queira sair do Afeganistão.” A afirmação foi feita pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, momentos depois de o primeiro grupo de refugiados afegãos aterrar em território português. Horas depois, no entanto, Nasir, um refugiado afegão a viver em Portugal há seis anos, lamentava que a sua mãe e irmã não tenham chegado ao aeroporto antes de os militares portugueses partirem. Estavam na lista prioritária a retirar do Afeganistão, e continuam no país, na esperança de serem salvas.

“O Governo está a tentar ajudar. O problema é que não temos tempo. Não sei como vai acontecer, mas estamos com muito medo”, desabafa Nasir, de 31 anos. Natural de Cabul, chegou ao Porto em 2015, depois de ter trabalhado com a ONG German Agro Ation, um trabalho na defesa dos direitos humanos que o tornou num alvo dos talibãs.

Nasir encontrou um porto seguro em Portugal, e espera em breve ter ao seu lado a mãe, de 75 anos, e a irmã, de 32, neste momento fechadas na sua casa, em Cabul, à espera de ajuda.

A esperança de Nasir, quando soube que militares portugueses estavam a caminho de Cabul para ajudar a retirar uma lista prioritária de afegãos que nos últimos 20 anos colaboraram com Portugal no âmbito da missão na NATO, era que fosse possível que a sua mãe e irmã saíssem do país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E isso esteve prestes a acontecer. Só que, devido ao atentado terrorista reivindicado pelo ISIS-K, junto ao aeroporto de Cabul, as duas não conseguiram chegar a tempo. Horas depois, os militares portugueses, juntamente com os militares espanhóis e um grupo de refugiados, abandonavam o Afeganistão, e a mãe e irmã de Nasir continuam em território afegão, com medo do que lhes possa acontecer sob o regime talibã.

De acordo com Nasir, a mãe e a irmã faziam parte da lista de 116 pessoas identificadas pelo Governo português como prioritárias para retirar do Afeganistão. A irmã é uma ativista do direitos das mulheres, e por isso teme vir a sofrer represálias dos talibãs, daí Nasir recear que os extremistas islâmicos a possam assassinar depois de as tropas norte-americanas se retirarem do Afeganistão já na próxima terça-feira, 31 de agosto.

Dessa lista de 116 pessoas, o ministro da Defesa João Gomes Cravinho, assegura que todas foram contactadas e que as que não deram seguimento ao contacto português “terão saído do Afeganistão com forças de outros países, porque não trabalharam, em exclusivo, com as forças portuguesas”. Até este sábado, no âmbito da missão dos quatro militares portugueses destacados no Afeganistão, concluída na sexta-feira, chegaram a Portugal 61 afegãos, num grupo composto por intérpretes, tradutores e respetivas famílias, incluindo várias mulheres e crianças.

Na sexta-feira, no dia em que os militares portugueses concluíram a sua missão, o Observador questionou o Ministério da Defesa e o Ministério dos Negócios Estrangeiros se foi possível retirar toda a gente que constava da lista de 116 pessoas do Afeganistão, mas não obteve resposta. Nessa noite, no aeroporto de Figo Maduro, questionado sobre a possibilidade de pessoas terem ficado para trás, João Gomes Cravinho reforçava: “Não temos informação de nenhuma pessoa dessa lista que esteja ainda no Afeganistão. Não podemos garantir que assim não seja, mas não temos nenhuma informação a esse respeito.”

“Temos apenas 48 horas”, implora refugiado afegão

O caso da mãe de Nasir, que se desloca em cadeira de rodas, e da irmã mostra, no entanto, que há quem continue em território afegão à espera de ajuda. Na quinta-feira, desesperadas para fugir do Afeganistão, mãe e filha saíram pela primeira vez de casa desde que os talibãs tomaram o poder, a 15 de agosto.

Conforme Nasir relata ao Observador, as duas mulheres conseguiram passar alguns checkpoints rumo ao aeroporto, mas, quando estavam prestes a chegar, foram travadas pelos talibãs, que não as deixaram ir mais longe. Momentos depois, um bombista suicida fazia-se explodir não muito longe do local, causando a morte de pelo menos 180 pessoas.

As duas afegãs escaparam ao atentado, e regressaram imediatamente para casa, onde continuam fechadas, à espera de indicações das autoridades portuguesas sobre como sair em segurança do Afeganistão. Nasir, que mantém o contacto constante com a mãe e a irmã, diz que estão bem, embora assustadas.

O Governo português admite receber centenas de refugiados nos próximos tempos, o problema será os afegãos conseguirem sair do Afeganistão após a retirada das tropas norte-americanas e a consolidação do poder pelos talibãs. Apesar de o grupo islamista ter dito que vai permitir voos civis após 31 de agosto, Nasir não acredita nas promessas, daí considerar que restam poucas horas até que seja possível resgatar a sua mãe e irmã.

“Temos apenas 48 horas. Como vamos fazer isto neste tempo, se as forças militares portuguesas e da NATO já saíram? Como é que nos vão ajudar?”, questiona Nasir, apelando a que o Governo português faça todos os possíveis para que a sua família consiga chegar a Portugal.