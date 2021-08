Dragões e leões entram em campo este Sábado para os jogos que antecedem ao clássico da próxima jornada em Alvalade e à interrupção do campeonato para os compromissos internacionais. Primeiro, FC Porto – Arouca, no Dragão, e depois Famalicão – Sporting, no Estádio Municipal de Famalicão. Dois jogos a contar para a quarta jornada da primeira liga e com transmissão garantida e em direto na Rádio Observador.

Este sábado, a dupla emissão especial dedicada ao desporto arranca às 17h30 com os comentários de Silas, sobre o desempenho de FC Porto e Arouca. Carlos Alberto Diniz, treinador de futebol, analisa o Famalicão – Sporting. Nos dois jogos contamos com o olhar clínico do nosso “áudio-árbitro”, Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta. No encontro entre Sporting e Famalicão participa também o humorista, Bruno Ferreira.

A emissão especial é conduzida por Hugo Silva, com relatos no Estádio do Dragão de Diogo Varela e Francisco Romão Carvalho e em Famalicão de Ricardo Loureiro e João Pedro Vieira

As análises aos jogos feitas por Carlos Alberto Diniz e Silas ficam depois disponíveis no nosso podcast Relatório de Jogo e aqui encontra todas as edições.

