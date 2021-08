Se pensa que os influencers são uma criação dos países mais ricos, é porque não conhece a Albânia, um pequeno país no Adriático, em frente à Sicília. Depois de 40 anos de comunismo, a Albânia recupera desde 1992, mas o seu rendimento bruto per capita ainda é apenas 41% do português. Mas se a economia é fraca, a adesão às redes sociais vai de vento em popa e vale tudo para conquistar likes.

Um grupo de três jovens teve a “excelente” ideia de gravar um vídeo para o TikTok numa das vias rápidas do país. Com a ajuda de outros veículos interromperam a circulação, causando engarrafamentos e gerando situações de perigo, segundo a polícia. Isto além de enfurecer os restantes condutores, mais interessados em não ser importunados com exibições de gosto duvidoso.

A polícia também não parece ser ficado fã da dança, ou das dançarinas, pelo que resolveu meter mãos à obra até identificar umas das “estrelas” que resolveu ter os seus 15 segundos de fama na… auto-estrada. Depois de identificar as jovens, chegou facilmente ao Mercedes Classe E Cabriolet e à sua condutora, uma das que fez parar o trânsito.

Não se conhece a penalização imposta às jovens que pensam ali terem desabrochado para o mundo do espectáculo, mas a condutora de 21 anos teve de pagar uma multa de 50.000 Lek, a moeda local. A penalização equivale a cerca de 400€. Mais grave foi o facto de a jovem condutora se ter esquecido de um “pormenor”, como tirar a carta de condução antes de se sentar ao volante. Na ausência do referido documento, o Mercedes foi apreendido e a polícia está no encalce do dono do veículo.

Ao que parece, a polícia tem de resolver este tipo de situações com frequência, em que condutores param o trânsito para exibições de danças ou cantorias. Daí que o tratamento dado a este tipo de comportamentos tenha vindo a endurecer, mais que não seja para desincentivá-los. Veja aqui um outro caso divulgado pela própria polícia albanesa.