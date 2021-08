A ideia de passear entre os animais de porte generoso como girafas, zebras, camelos e gnus, num veículo silencioso e não poluente, é demasiado tentadora para se deixar escapar. Foi isto mesmo que pensaram os responsáveis pelo Longleat Safari Park, em Wiltshire, Inglaterra, algures entre Londres e Bristol. Daí que tenham feito um acordo com o Grupo BMW.

O objectivo era encontrar um veículo que permitisse circular livremente através dos 36 km2 do parque sem assustar os animais, ou estragar o ar que respiram, neste que é o maior Safari Park que se pode visitar no próprio veículo fora de África. O parque, que está aberto desde 1949, recebe mais de 900 mil visitantes por ano e agora vai ter uma frota de Mini Countryman híbridos plug-in (PHEV), que não conseguindo dar a volta ao parque sem recorrer ao motor de combustão, vão certamente gerar um impacto muito inferior no ruído ou no ar que se respira.

Os Mini Countryman PHEV vão estar disponíveis para o pessoal do Safari Park e para os visitantes, sendo que para marcar a estreia dos veículos, até final de Agosto, vai ser proposto um “tour” através do parque cuja receita se destina a reforçar as verbas do Tusk, uma entidade não lucrativa que visa a protecção da natureza e que é igualmente patrocinada pela Land Rover.

Os Mini Countryman PHEV foram decorados a rigor, com um esquema de manchas similar ao das girafas, para mais fácil integração no habitat. Independentemente dos Countryman PHEV anunciarem 52 km de autonomia em modo eléctrico, será pouco expectável que tal aconteça numa visita ao parque, que decorre a velocidades demasiado baixas e com um perfil muito acidentado. Ainda assim, as vantagens serão por demais evidentes face a um modelo convencional, com motor de combustão. Um Mini Cooper SE Electric poderia estar mais de acordo com as necessidades do parque, mas as necessidades de recargas constantes, a autonomia de 234 km e uma habitabilidade inferior terão aconselhado a utilização do Countryman PHEV.