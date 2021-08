Vários jovens atiraram pedras e garrafas a agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) na noite de sexta-feira, no Cais do Sodré, em Lisboa, devido a uma operação de fiscalização quanto à regras impostas para fecho de bares devido à pandemia de Covid-19. Nas redes sociais, está a ser partilhado um vídeo com imagens deste momento e dos desacatos ocorridos. A PSP afirma que houve “ferimentos ligeiros em polícias” e “danos em material policial”.

Muita qualidade na noite de Lisboa ???? pic.twitter.com/txZcLWjYPf — Jorge Gomes (@JGomes_PT) August 28, 2021

Em comunicado enviado às redações, a PSP confirma o ocorrido adianta que os polícias feridos “não careceram de tratamento”. “Após o encerramento de todos os estabelecimentos, a PSP procurou evitar os ajuntamentos entre grupos de centenas de pessoas no Cais Sodré, tendo sido recebida com o arremesso de pedras de calçada e de garrafas de vidro, e, para fazer cessar estes comportamentos desordeiros e violentos, os meios policiais procederam à dispersão das pessoas, com recurso a meios coercivos de baixa potencialidade letal, incluindo o disparo de duas munições menos letais”, refere a entidade.

Os agentes da autoridade no local tentavam dispersar as pessoas que ainda permaneciam no Cais do Sodré, em frente à estação de comboios. À semelhança do que tem acontecido noutros finais de semana, a polícia tem registado o ajuntamento de dezenas de pessoas que não cumprem as regras de distanciamento social nem de uso de máscara.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa nota enviada às redações na sexta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 1.ª Divisão Policial, afirma que “durante a noite de 27 de Agosto, implementou um policiamento de forte visibilidade policial em zonas de diversão noturna, designadamente no Bairro Alto e Cais Sodré, com vista ao controlo de circulação de pessoas nestas artérias e fiscalização das restrições e normas em vigor no âmbito da atual situação de contingência”. Além disso, a PSP adianta que procedeu “ao condicionamento da afluência de pessoas, quando podia estar em causa o acesso de meios de socorro e o espaço de distanciamento físico, procedeu a ações de prevenção criminal e também de fiscalização, em articulação com a Policia Municipal”.

Na sequência desta operação de fiscalização, destaca a “detenção de dois cidadãos por roubo e um detido por agressão a agente de autoridade”. Ao longo das últimas semanas e até à última sexta-feira, a PSP deteve 11 pessoas no Bairro Alto e no Cais do Sodré, contabilizou 55 infrações e apreendeu uma centena de garrafas de cerveja.

A PSP afirma que “dará continuidade a estas ações preventivas e de fiscalização, de acordo

com a legislação vigente, reiterando o apelo para o cumprimento rigoroso das normas em vigor”. Quanto às regras vigentes, esta autoridade afirma ainda que terá “especial atenção” às seguintes:

“A proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública;

Uso obrigatório de máscara na via pública sempre que não seja possível cumprir o distanciamento físico recomendado;

O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e legitimidade das forças e serviços de segurança, para dispersar concentrações superiores a 15 pessoas.”

*Notícia atualizada às 18h02 com informação enviada às redações pela PSP