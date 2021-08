Depois de mais uma rendição arrepiante de “You’ll Never Walk Alone”, arrancou o jogo de cartaz desta jornada da Premier League entre Liverpool, vencedor da Liga dos Campeões em 2019, e o Chelsea, que conseguiu a Champions na última época. Ambos os conjuntos, orientados por treinadores alemães – Tuchel nos blues e Klopp nos reds – chegavam a este jogo com duas vitórias em dois jogos. Mas isto são detalhes.

Claro, o futebol é feito de detalhes, mas há alguns mais importantes que outros e, este sábado, só interessava quem ia “jogar à bola”, porque esperava-se um jogo extraordinário. E foi. E um em que se esperava golos, porque o último encontro entre estes dois conjuntos empataram sem acertarem no interior da baliza foi no futebolisticamente longínquo 2008.

E por falar em Klopp e Tuchel, dois dos treinadores de maior nomeada do planeta, quanto mais da Alemanha (sim, há também Flick e Nagelsmann), estes têm uma história que vem já de outras alturas. Mais que não seja porque Thomas Tuchel orientou o Mainz e o Dortmund depois de Jurgen Klopp o fazer.

Numa entrevista à Sky Sports, o treinador do Liverpool lembrou a primeira vez que viu uma equipa de Tuchel, neste caso em 2009, quando o treinador do Chelsea estava nas camadas jovens do Mainz. “Ele ganhou a final e poucas semanas depois era o treinador da primeira equipa e fez um trabalho excecional”, disse Klopp então.

Com Tuchel no Mainz e Klopp no Borussia Dortmund, o primeiro roubou quatro pontos ao segundo logo na primeira época. No entanto, nas quatro épocas que se seguiram, o Dortmund ganhou sete de oito jogos.

Já se defrontaram depois disso, com a história do Liverpool, repleta de glória europeia, a acrescentar mais um capítulo quando recuperou de 3-1 para 4-3 em trinta minutos, em 2016, num jogo a eliminar da Liga Europa. Para Klopp, foi histórico, para Tuchel, bem: “Não foi lógico. Posso dar-vos uma descrição, mas não uma explicação”.

Chegou-se a pensar que os dois, por passarem pelos mesmos clubes na Alemanha, tinham até uma relação de mentoria ou algo que se parecesse, mas Tuchel era já treinador demais para isso, tendo a sua qualidade desde cedo. Assim, este sábado, foi mais um capítulo da rivalidade entre os dois e entre Liverpool e Chelsea, crónicos candidatos a todas as competições em que participam.

A primeira parte pautou-se pela iniciativa dos reds, mas a equipa do Chelsea, agora com Lukaku na frente, defende muito bem. Henderson quase fez o 1-0 para os da casa, mas foi mesmo Kai Havertz, num canto defendido de forma “amadora” pelo Liverpool, que fez um grande golo de cabeça, colocando o 0-1 no marcador. Foi o Chelsea, por Mount, quase a fazer o 2-0, a ter próxima oportunidade, mas foi aos 46′, num lance muito, muito confuso na área dos londrinos, que Reece James é expulso por mão na bola em cima da linha de golo e Salah faz o empate de penálti. Por essa altura, já Diogo Jota estava em jogo, tendo entrado aos 42′ para o lugar de Firmino. O português havia marcado nos dois primeiros jogos do campeonato.

O Chelsea ia jogar a segunda parte com dez homens.

Tuchel mexeu na equipa ao intervalo e montou-a de forma a bloquear o jogo curto do Liverpool que, com dificuldades, acabou por começar a apostar nos remates de fora da área. Acontece que Mendy, guarda-redes do Chelsea, não estava lá muito virado para sofrer mais golos, o que atrapalhava ainda mais a vida aos pupilos de Klopp. O Chelsea estava tão bem organizado que aos 64′ até criou um lance de perigo, porque não vieram à segunda parte só para defender (como este sábado fez, por exemplo, o Arsenal, que “só” levou 5-0 do Manchester City).

Nos últimos dez minutos o Chelsea até conseguiu alguma bola (e esteve perto do golo) e, tendo em conta que jogou a segunda parte com menos dez, o trabalho de Tuchel e dos seus jogadores foi impressionante. Rápidos, a sair forte aos lances e sem descurar a bola. E o Liverpool esteve mal? Não, também não, mas não foi suficiente.

Tuchel e Klopp, Klopp e Tuchel. Conhecem-se bem e, mais importante, deram-nos o que toda a gente desejava: um grande jogo de futebol.