O piloto mexicano Sérgio Pérez renovou contrato com a Red Bull por mais uma temporada, até ao final do campeonato do mundo de Fórmula 1 de 2022, anunciou esta sexta-feira a escuderia britânica.

Pérez, de 31 anos, chegou este ano para fazer dupla com o holandês Max Verstappen, que tem contrato até 2023.

‘Checo’ Pérez é um membro muito respeitado da equipa e a sua experiência e capacidades em corrida são essenciais numa altura em que estamos a discutir o Mundial de Construtores”, sublinho o britânico Christian Horner, diretor da equipa, em comunicado.

Horner confessou-se “impressionado” com os “desempenhos” do mexicano na primeira metade desta temporada.

O objetivo passa por aproveitar a experiência do piloto de forma a fazer a transição para os novos regulamentos técnicos, que entram em vigor no próximo ano.

Vamos entrar numa nova era de Fórmula 1 com regulamentos e carros completamente revistos. Com mais de 200 corridas e uma década de experiência, Checo desempenhará um papel integral para ajudar a equipa a navegar nesta transição e maximizar o RB18″, concluiu Horner.

Já o piloto, que este ano venceu o Grande Prémio do Azerbaijão, considera que “as coisas correram bem esta temporada” e que se sente “bem na família Red Bull”.

Trabalhámos no duro para obter resultados pelo que é fantástico ver que a equipa tem fé no meu futuro“, frisou o mexicano.

Após 11 das 23 corridas do Mundial, Pérez ocupa o quinto lugar da classificação de pilotos, com 104 pontos, a 91 do líder, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes).