As últimas duas provas de Moto GP, realizadas na Áustria, não foram nada positivas para Miguel Oliveira, que não acabou nenhuma das corridas e ainda caiu nos treinos livres da Estíria, magoando-se num pulso, que ainda não o está a deixar mostrar-se ao melhor nível.

Este fim de semana foi o regresso do piloto de Almada a Silverstone e ao Grande Prémio da Grã-Bretanha, palco de uma queda sofrida em 2019, que lhe provocou uma lesão grave num ombro. Devido à Covid-19, em 2020 o Mundial não passou pela pista britânica.

Entre as duas sessões de treinos livres de sexta-feira, Miguel Oliveira melhorou 1,2 segundos no seu melhor tempo mas, ainda assim, era insuficiente para conseguir um lugar provisório na segunda fase da qualificação (Q2).

Na sexta-feira, o “feeling” também não tinha sido o melhor, com o almadense a dar a entender que havia ainda muito a melhorar para este sábado. “Continuamos a trabalhar para saber o que melhorar. É mais difícil devido ao ar frio, que nos causa problemas e torna mais difícil aquecer os pneus do que o normal”, explicou o piloto da KTM.

Miguel Oliveira reportou alguns problemas em travar a mota, devido ao ar frio que traz mais dificuldades em manter os discos de carbono à temperatura ideal para o correto funcionamento do sistema de travagem.

O piloto luso foi um dos poucos a experimentar um pneu de composto duro na traseira mas revelou que “o feeling não foi fantástico”, pelo que terá de fazer nova tentativa “na quarta sessão de treinos livres, de forma a saber a opção a tomar para corrida” de domingo, a 12.ª da temporada.

Oliveira enalteceu o “bom estado” do asfalto do circuito de Silverstone, “sem as tradicionais lombas” a que os pilotos já estavam habituados mas que dificultavam as travagens. “É uma competição, se não melhorar é melhor ir para casa”, disse de forma clara o português.

Este sábado, no entanto, Miguel, que passou várias vezes durante as boxes durante a terceira sessão de treinos livres, não foi além do vigésimo lugar da terceira sessão de treinos livres, não conseguindo a qualificação para Q2.

Na primeira fase de qualificação (Q1), Miguel Oliveira não foi além do 10.º lugar e vai partir assim do 20.º lugar da grelha na corrida do próximo domingo.