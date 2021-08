O alemão Nils Politt (BORA-hansgrohe) venceu este domingo isolado a terceira etapa da Volta à Alemanha em bicicleta, arrebatando a liderança da classificação geral individual antes do último dia de corrida.

Politt, de 27 anos, somou este triunfo a um outro na Volta a França deste ano na chegada a Erlangen, após 193,9 quilómetros percorridos a partir de Ilmenau e cumpridos ao cabo de 4:25.15 horas.

A 11 segundos, no segundo posto, chegou o belga Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), com o germânico André Greipel (Israel Start-Up Nation) no terceiro posto, a 12.

Politt lidera agora a prova com oito segundos de vantagem para o antigo líder, o também alemão Pascal Ackermann, seu colega de equipa, e 10 para outro germânico, Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), terceiro.

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) e Rui Costa (UAE Emirates) chegaram integrados no pelotão, a 12 segundos, respetivamente no 31.º e 52.º lugares. Na geral, Almeida é 29.º e Costa 39.º, ambos a 24 segundos do primeiro.

No domingo corre-se a quarta e última tirada, de perfil acidentado, com 156,3 quilómetros entre Erlangen e Nuremberga, e que vão decidir o vencedor final da 36.ª edição da Volta à Alemanha.