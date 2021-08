Norte continua a ser a região com maior número de novos casos diários de Covid-19

O Norte continua a ser a região com o maior número de novos casos diários de Covid-19. Desde 19 de agosto que a tendência se mantém. De acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado, Portugal registou mais 2.374 novas infeções nas últimas 24h — 910 foram registadas no Norte, o que equivale a 38% do total de novos casos. Já no que diz respeito aos oito óbitos, é a região de Lisboa e Valo do Tejo que continua a registar o maior número de mortes associadas à Covid-19 — há quatro dias consecutivos.

Na evolução dos novos casos diários apresentados no boletim da DGS, a seguir ao Norte está a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 723 novos casos (30%). Segue-se o Centro, com 332 novas infeções (14%), o Alentejo, com 179 novos casos (7,5%), e a região do Algarve, que registou 185 novos casos de Covid-19, o que corresponde a 7,8% do total. Os territórios insulares continuam a ser os que menos contribuem para o número total de novos infetados: 18 novos casos nos Açores e 27 na Madeira.