Durante todo o fim-de-semana, a Rádio Observador acompanha o 23º Congresso do PS, em Portimão, com emissões especiais.

Reveja a entrevista a António Costa, esta noite, conduzida por Rita Tavares e João Alexandre:

A análise a este primeiro dia de trabalhos, por Rui Pedro Antunes, Miguel Pinheiro e João Alexandre:

A entrevista a José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, conduzida por João Alexandre e Mariana Lima Cunha:

Miguel Costa Matos, líder da JS, entrevistado por João Alexandre e Mariana Lima Cunha:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A análise ao discurso de António Costa no 23º congresso do PS, com João Alexandre, Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes, em direto na Rádio Observador: