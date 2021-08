A Rainha Isabel II vai estar presente na cimeira do clima organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Glasgow, na Escócia, anunciou esta sexta-feira a organização COP26 no Twitter.

