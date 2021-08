Cerca de 10 vacas foram transportadas de helicóptero para atravessarem as montanhas da região de Klausenpass, na Suíça, a caminho da vila de Urnerboden, onde vão participar no tradicional desfile anual.

Usando um arnês de malha, os animais foram suspensos por um cabo preso ao helicóptero. Os agricultores, que esperavam em terra, usaram corda para ajudar as vacas a ‘aterrar’ com segurança, antes de as mover para veículos de transporte mais convencionais.

Enquanto isso, os animais mais aptos e capazes desceram a encosta da montanha a pé.

Cows injured during their summer sojourn in the high Swiss Alpine meadows have received airlifts down the mountain. Watch more videos from Sky News: https://t.co/G6LAzFG13P pic.twitter.com/QjOjeKacXf — Sky News (@SkyNews) August 27, 2021

“Uma razão para o transporte de helicóptero é que não se consegue chegar a algumas pastagens de carro, e a outra é que algumas vacas estão feridas, então assim não precisam descer todo o caminho”, disse o agricultor Jonas Arnold, citado pela Sky News.

“Não perguntei a uma vaca como se sente depois de um voo como este, pois ela não conseguia responder, mas é apenas uma curta distância”, acrescentou. “Foi apenas um voo curto e calmo. Não notei nenhuma diferença entre as que voaram e as que andaram normalmente.”

No total, a manada que vai participar no desfile anual de Urnerboden tem cerca de 1.000 animais, portanto, apenas 1% do grupo contou com esta ajuda para descer as montanhas.