em atualização

Uma via da A1 está cortada na zona do Carregado devido ao despiste de um automóvel ligeiro. A informação é avançada pela Brigada de Trânsito do Carregado da GNR à Rádio Observador.

Segundo a mesma fonte, não há mortes a registar, mas há feridos. Ainda assim, a Brigada de Trânsito não avança quantos são, nem em que estado de saúde se encontram.

O corte na autoestrada acontece no sentido Porto-Lisboa, na zona do Carregado, na via da esquerda. As autoridades ainda não sabem quando é que vai ser reposta a normalidade na circulação nesta zona da A1