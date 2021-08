Pedro Reis, ex-presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), e atualmente no Millennium BCP, é candidato a bastonário da Ordem dos Economistas, um cargo atualmente ocupado por Rui Leão Martinho. As eleições para a liderança da Ordem dos Economistas vão ocorrer no final deste ano, depois de o atual bastonário ter manifestado a sua indisponibilidade para uma recandidatura.

Segundo uma nota enviada este domingo, Rui Leão Martinho e a sua direção apoiam a candidatura de Pedro Reis. O atual bastonário considera que o economista “reúne todas as condições, dada a sua vasta experiência, a sua capacidade em construir e mobilizar equipas, o seu percurso particularmente rico em instituições relevantes e a sua credibilidade pública, para encabeçar uma lista de renovação serena”. Rui Leão Martinho diz ainda que Pedro Reis poderá trazer à Ordem dos Economistas “o fôlego de uma nova dinâmica bem necessária face aos tempos exigentes que se aproximam para o exercício da profissão”.

Já Pedro Reis, citado em comunicado, diz que aceita “com honra e sentido de missão” o desafio da candidatura a bastonário, por entender ter as condições reunidas e porque acredita que pode “ajudar a valorizar o papel da profissão e a reforçar a dinâmica da Ordem numa fase tão desafiante para a economia portuguesa”.

Encaro o facto de ser um membro efetivo muito recente justamente como uma oportunidade interessante para renovar a ambição da Ordem e dos seus profissionais na nossa afirmação perante a sociedade. Procurando dar continuidade ao ótimo trabalho que tem vindo a ser feito, é certo, mas com uma perspetiva renovada, envolvendo em particular as novas gerações e promovendo um equilíbrio de género mais efetivo”, refere o candidato à liderança da Ordem dos Economistas.

Pedro Reis acrescenta que a composição da direção que vai propor irá ter “um equilíbrio no que se deseja de serena continuidade face à equipa anterior”.

Pedro Reis, de 53 anos, é licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, tendo também passado pela Harvard Business School, nos EUA e pelo Insead, em França. Entre 2011 e 2014 foi presidente da AICEP e integrou também a secretaria executiva do Conselho Estratégico de Internacionalização da Economia (CEIE). Pedro Reis foi também assessor sénior da Comissão Executiva do Banco Millennium BCP, administrador executivo da BCP Capital e assumiu a direção de Marketing Estratégico e Business Development de Empresas no Millennium BCP. Está na Direção de Banca Institucional no Millennium BCP desde 2019.