Faltavam 25 minutos de jogo quando o estádio do Reimes quase veio abaixo quando Neymar saiu do encontro que o PSG vencia então por 2-0, com dois golos do Mbappé, o tal que não se sabe se vai ou fica. Mas voltando a Neymar, os adeptos nada tinham contra ele, nem deviam querer a sua saída só porque sim. Mas, só desta vez, havia um motivo e um grande motivo: a estreia de Lionel Messi pela equipa francesa. Depois de 21 anos na Catalunha e no Barcelona, estava consumado o “choque”, com o argentino a jogar com uma camisola que não a do Barça ou da Argentina…

.@Ligue1UberEats | Reims 0-1 PSG Muito se fala da sua saída, mas a verdade é Mbappé ainda joga e marca pelo PSG ????#Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/kge95sOqIl — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 29, 2021

Não deu para ver Neymar e Messi ao mesmo tempo na estreia do argentino, mas terão certamente tempo para tal. A última vez que jogaram juntos foi no Barcelona, numa final da Taça do Rei em 2017, num encontro em que ambos marcaram.

O PSG precisava de ganhar para fazer quatro vitórias em quatro jogos, enquanto o Reims tentava chegar à primeira vitória. Como referido, cedo as coisas ficaram resolvidas e como os adeptos parisienses bem cantavam, era “Messi, Messi, Messi”, o agora número 30 da sua equipa.

O argentino entrou para jogar numa espécie de falso 9 e nos primeiros toques na bola simplificou. A primeira vez que tentou fintar, sofreu falta. Onde é que já vimos isto? Bem, em qualquer lado onde Messi jogue, mas com a camisola do PSG foi a primeira vez.

.@Ligue1UberEats | Reims 0-2 PSG Aí vem ele ???? Senhoras e senhores, Lionel Messi ????#Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/U4PJK1eBF8 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 29, 2021

Messi entrou numa altura um pouco incaracterística da partida, com o Reims a tentar ainda reentrar no jogo e o PSG a tentar controlar o mesmo, saindo em ataques rápidos, como alguém com Di Maria, Mbappé e Messi ao mesmo tempo só podia querer fazer.

O Paris Saint-Germain venceu o jogo e impôs a primeira derrota ao adversário deste domingo, mas a páginas tantas isso era secundário. Quanto a Messi, ator principal, está a entrar num filme que, continuando com a cinematografia, ainda vai no trailer e tem muito para nos contar daqui para a frente.