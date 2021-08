Internamentos hospitalares por Covid-19 voltam a disparar em Portugal

Quanto à divisão por faixas etárias, o maior número de novos casos voltou a verificar-se entre os 20 e os 29 anos (432 casos), seguindo-se a faixa etária dos 10 aos 19 anos (345 casos) e dos 30 anos (242 casos). O número de casos mantém-se relativamente equilibrado entre os sexos, apesar de haver um maior número de novos infetados do sexo masculino: 917 homens e 864 mulheres. Há ainda mais um indivíduo sobre o qual as autoridades de saúde desconhecem o sexo.

Já no que diz respeito aos óbitos, os valores foram maiores no Centro, onde ocorreram cinco das dez mortes registadas nas últimas 24 horas. Houve ainda três mortes no Norte e duas em Lisboa e Vale do Tejo. Nove destes dez óbitos foram pessoas com 80 ou mais anos (quatro homens e cinco mulheres). A vítima mais jovem era uma mulher com entre 70 e 79 anos.