O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores lançou neste domingo um aviso meteorológico, devido à previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para “precipitação, por vezes forte” e acompanhada de trovoada.

O aviso meteorológico abrange sete das nove ilhas dos Açores, nomeadamente o Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) e o Grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e vigora até às 21 horas deste domingo.

Durante este período, além de chuva e aguaceiros, que poderão ser, por vezes, fortes, haverá condições favoráveis à ocorrência de trovoada em quase toda a região, com o vento a soprar bonançoso a moderado no Grupo Central (10/30 quilómetros por hora – km/hora) e moderado a fresco no Grupo Oriental (20/40 km/hora), com rajadas até 50 km/hora.

Por via destas condições climatéricas, a Proteção Civil açoriana recomenda que a população tome medidas de autoproteção, nomeadamente consolidando telhados, portas e janelas e mantendo limpos os sistemas de drenagem.