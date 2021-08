Em 17 meses de pandemia de Covid-19 — entre março do ano passado e agosto deste ano — a GNR e a PSP detiveram 361 pessoas que não cumpriram o confinamento obrigatório a que estavam sujeitos por terem testado positivo ou contactado com alguém infetado, avança o Jornal de Notícias. De acordo com o mesmo jornal, uma parte das detenções ocorreu na sequência de denúncias de terceiros.

Até 31 de dezembro de 2020, indicam os dados da GNR e da PSP fornecidos ao JN, foram detidas 230 pessoas por esta razão e entre janeiro e julho deste ano houve mais 128 pessoas que foram apanhadas em incumprimento. Houve, ainda, mais três detidos desde o dia 1 de agosto.

No que toca à distribuição geográfica destas detenções, fora das grandes cidades a tendência tem sido de um maior cumprimento da lei, acrescenta o JN. A GNR deteve, através do patrulhamento diário e denúncia de terceiros, 49 cidadãos entre 1 de janeiro e 31 de julho, sendo que os maiores valores foram verificados em janeiro. Já no mesmo período a PSP deteve 79 pessoas nos centros urbanos.

A medida do confinamento obrigatório começou a ser aplicada a 22 de março do ano passado, quando foi implementado o primeiro estado de emergência em Portugal. Atualmente, e apesar de o país estar em situação de contingência, o dever de recolhimento continua a ser obrigatório para quem está infetado com Covid-19 ou esteja em vigilância.