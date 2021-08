Rui Moreira, atual presidente da Câmara Municipal do Porto, é o candidato de preferência dos portuenses para voltar a liderar a autarquia, de acordo com a mais recente sondagem da Aximage para o Jornal de Notícias, Diário de Notícias e TSF. Os dados indicam que 59% dos inquiridos disseram pretender votar em Moreira nestas eleições autárquicas, um valor distante dos 12% de intenções de voto que vão para o socialista Tiago Barbosa Ribeiro e para o candidato do PSD, Vladimiro Feliz. Seguem-se Ilda Figueiredo, da CDU (6%), Sérgio Aires, do BE (4%), Bebiana Cunha, do PAN (2%), e António Fonseca, do Chega (1%).

Já questionados sobre quem vai vencer as eleições a 26 de setembro, 73% dos portuenses acreditam que será Rui Moreira, uma opinião partilhada mesmo entre quem pretende votar em outros candidatos. A sondagem realizada entre 12 e 19 de agosto, a pouco mais de um mês da ida às urnas, mostra ainda que o independente foi considerado por 54% das pessoas como o candidato que seria melhor presidente da Câmara do Porto, seguindo-se Tiago Barbosa Ribeiro, Vladimiro Feliz e Ilda Figueiredo, os três com 7%.

Sobre qual o candidato mais honesto, as opiniões são mais dispersas: 56% diz não ter opinião neste aspeto e 23% acreditam que é Rui Moreira, seguindo-se a escolha de Ilda Figueiredo, com 8%, e em terceiro lugar Tiago Barbosa Ribeiro, com 4%.

Quanto às medidas associadas a cada candidato, 22% dos inquiridos atribuíram a Rui Moreira as obras de reconversão do Mercado do Bolhão, 14% a gestão das finanças da autarquia e 8% as políticas de urbanismo. Para Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, a medida política mais associada foi a política de esquerda (4%) e para Vladimiro Feliz, do PSD, foi a característica “bom político”, a associação ao PSD e a Rui Rio e a requalificação/desenvolvimento, todos com 3%. Sobre estes dois candidatos, houve uma grande percentagem dos inquiridos sem opinião.