Rui Rio, presidente do PSD, reagiu este domingo à intervenção do líder socialista António Costa no final do Congresso do PS. Segundo o social-democrata, o discurso foi “orientado para um conjunto de promessas, umas atrás das outras, tendente a captar votos” nas próximas eleições autárquicas. Rio admite que “é lícito” haver uma preocupação com as eleições, mas disse que não é “correto” usar medidas do executivo para o efeito.

Acho estranho e entendo que não é correto utilizar o Governo e medidas do Governo para, muito próximo das eleições, captar votos para o PS”, acusou Rio.

O líder do PSD reconhece, ainda assim, “um conjunto de boas medidas” que foram anunciadas, como as de apoio à infância, “porque essa foi exatamente a primeira ideia que o PSD transmitiu em força” a partir do momento em que Rio ocupou o cargo de liderança dos social-democratas.

O resto, diz “são medidas propagandistas”, relembrando as medidas para a habitação, com a verba para a construção de 26 mil casas. “Neste momento já está comprometido com 28 mil casas e ainda só assinou protocolos com 78 municípios”, atira Rio, garantindo que António Costa “está a prometer uma coisa que não vai conseguir cumprir”.

Toda esta lógica é uma lógica de prometer, prometer, prometer e de procurar que as pessoas olhem para o futuro do país como se a situação vá ser relativamente fácil”, acusa ainda Rui Rio, que também criticou a falta de apoio ao setor privado.

Rui Rio referiu ainda que não condena António Costa pelo discurso político. “No discurso é tudo fantástico, peca é na ação”, acrescenta.

Questionado sobre o momento em que António Costa referiu que “para irritação de muitos” o PS não tem problemas internos, Rio quis responder “sem hipocrisia” e referiu que “é evidente que um partido que esteja pacificado, estabilidade tem condições de governação de um país e de afirmação mais fáceis”.

Rio falou ainda sobre a “turbulência interna” vivida no PSD, garantindo que esse facto “não impede um partido, neste caso o PSD, e a sua direção nacional de trabalhar, dar ideias, independentemente da turbulência interna que haja”. “Não sendo hipócrita, reconheço turbulências no meu partido”, acrescentou.

“Não diria aquilo que António Costa disse. Não vejo do lado do PS essa unidade e paz”, referiu ainda o líder do PSD, salientando que em todo o congresso socialista houve “a discussão permanente sobre quem vai suceder a António Costa”. “Não há essa unidade, essa pacificação e esse foco no partido que ele diz que há”, repete.