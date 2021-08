O Tottenham de Nuno Espírito Santo venceu este domingo, em casa, o Watford, por 1-0, com um golo de Son e no regresso de Harry Kane à titularidade na Premier League, depois de o avançado britânico ter visto gorada qualquer transferência para fora dos spurs. Assim, o conjunto de Londres é líder isolado do campeonato inglês.

A equipa orientada pelo português consegue assim vencer os três primeiros jogos do campeonato apenas pela segunda vez nas últimas 12 épocas (conseguiu o mesmo feito em 2018/2019).

E há um recorde alcançado pelo Tottenham, visto que a equipa londrina nunca tinha ganho os três primeiros jogos do campeonato sem sofrer qualquer golo.

O Watford deu trabalho, mas os spurs tinham ainda a seu favor pelo menos a estatística, visto que a equipa agora orientada por Nuno Espírio Santo apenas perdeu uma vez nos últimos 27 jogos contra equipas recém promovidas.