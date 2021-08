Boletim DGS. Taxa de incidência abaixo dos 300 a nível nacional e R(t) cai ligeiramente

Por outro lado, foi Lisboa e Vale do Tejo a registar mais óbitos: três. O Norte e o Centro oficializaram, cada um, dois óbitos. O Alentejo e o Algarve registaram, também cada um, uma morte.

Já o número de internamentos voltou a subir, uma tendência que é natural aos fins de semana, dado que geralmente aos sábados e aos domingos são dadas menos altas hospitalares. Assim, estão agora internadas 705 pessoas, mais sete do que no dia anterior. Já em cuidados intensivos estão 149 pessoas, mais uma do que no boletim divulgado no domingo.