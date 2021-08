O aumento do número de corridas de rua, conhecidas como street races, tem acontecido nas últimas semanas, com PSP e GNR a multiplicarem as ações contra estas ações ilegais. Segundo o Jornal de Notícias, desde o início do ano, a GNR travou 162, fez oito detenções e apreendeu 100 veículos, mas nos últimos quatro anos já foram detetadas 1547 corridas ou concentrações.

Aveiro, Coimbra, Faro e Leiria são as capitais destas corridas, sendo que as apostas vão desde mil euros ao próprio carro. O JN conta que os donos gastam entre 15 mil a 50 mil euros em alterações e que, ao contrário dos chamados tunings, estes são veículos em que os seguros maioritariamente ficam guardados debaixo do capô.

“Os carros de picanço, apenas têm uma suspensão rebaixada e umas jantes à vista. Nada que atraia a atenção da Polícia”, explicou ao mesmo jornal um especialista em nestas concentrações em que se pretende, de facto, ter adrenalina e “dar nas vistas”.

Há fãs, amigos, pilotos e famílias inteiras a assistir ao momento quando, numa reta com dois quilómetros, cerca de 10 carros se mostram a queimar pneus e a competir.

No caso mais restrito das streetraces com apostas há mais secretismo, poucas pessoas sabem o local e esconder as atrações é a palavra de ordem. “São grupos muito restritos. A aposta é combinada antes. O mínimo são mil euros e na zona de Aveiro joga-se o livrete do carro. Vêm de Lisboa ou até do Algarve e a corrida pode ser na autoestrada e ter dezenas de quilómetros”, explicou ao JN um conhecedor do tema.

