A denúncia foi feita este domingo, a detenção chegou na manhã desta segunda-feira: Rúben Semedo, central internacional do Olympiacos, é suspeito de ter alegadamente violado uma menor na Grécia. O jogador de 27 anos está agora detido e será apresentado a juiz ao longo do dia ou mesmo daqui a 24 horas.

A imprensa grega tinha avançado nas últimas horas que uma jovem teria apresentado queixa numa esquadra, acompanhada pela mãe, de um jogador pertencente aos quadros de uma das principais equipas da Grécia, sem que o nome tivesse sido revelado. No seguimento dessa denúncia, Rúben Semedo foi levado esta manhã pelas autoridades para a esquadra, estando agora a aguardar a primeira audição em tribunal.

De recordar que, ainda este mês, Rúben Semedo teve um pé e meio na Premier League como reforço do Wolverhampton mas, quando o acordo com o Olympiacos e com o central estava fechado, os responsáveis britânicos não concederam a necessária licença de trabalho devido ao registo criminal do jogador.