Estamos oficialmente em “Yeezy Season”, aquela altura em os seguidores mais fiéis de Kanye West vivem a chegada de um novo álbum do músico. Mas apenas poucas horas de chegar aos ouvidos do público, depois de uma longa espera, não falta o som da polémica. O autor de “Donda” acusa a sua editora de ter lançado o álbum sem o seu consentimento, recorrendo às redes sociais para apontar o dedo à Universal, que acusa ainda de ter “impedido [o tema] Jail 2 de fazer parte do álbum”.

Sem querer comentar oficialmente o assunto, sondadas pela Variety fontes associadas à editora terão classificado as acusações de West de “ridículas”.

O tema “Jail pt 2”, com o contributo de DaBaby, começou por estar indisponível quando o novo álbum surgiu nos serviços de streaming na manhã de domingo — só foi possível ouvi-lo mais tarde nesse mesmo dia (aquando do lançamento apenas estava online a versão do tema com a participação de JAY-Z). Tanto Marilyn Manson como DaBaby têm uma participação neste tema e ambos têm sido protagonistas de episódios controversos: o primeiro foi acusado de violação por várias mulheres, incluindo a ex-namorada e atriz Evan Rachel Wood, e o segundo está no olho do furacão pelos seus comentários homofóbicos.

West assina o seu décimo álbum, que tem sido apresentado ao longo dos últimos meses em várias listening parties — o disco inclui ainda participações de The Weeknd, Jay Electronica, Young Thug, Pop Smoke, Travis Scott, Lil Baby, Kid Cudi, entre outros. O terceiro e controverso grande evento desta natureza, na última quinta-feira, contou com Marilyn Manson e DaBaby, que se juntaram à festa.

Mas se as acusações e os convidados de Kanye dão que falar, o que dizer da participação de Kim Kardashian no mesmo evento? Na mais recente listening party, Kim fez mais do que apoiar o ex-companheiro, ao surgir em palco num vestido de noiva (Balenciaga Couture) durante a última canção da noite, “No Child Left Behind”. A aparição fez desde logo soar rumores de uma possível reconciliação entre ambos, cujo processo de divórcio arrancou em fevereiro deste ano.

Mas independentemente do outfit escolhido pela socialite, a separação de milhões ainda está em curso: fontes garantem ao TMZ e também à People que o ex-casal não cancelou o divórcio — a recriação do casamento de 2014 durante o evento foi apenas metafórica e um sinal de que os dois continuam a dar-se bem. As fontes anónimas esclarecem também que os filhos do ex-casal são a principal prioridade. Kim e Kanye estiveram casados durante sete anos e são pais de quatro crianças.

Com o nome em homenagem à mãe do rapper, que morreu em 2007, “Donda” chega quase dois anos depois do nono álbum de estúdio, “Jesus Is King”, que garantiu o primeiro lugar na Billboard 200 logo após a estreia.

As polémicas em torno do lançamento do mais recente trabalho não são de agora. Em setembro de 2020, West já tinha publicado uma série de tweets sobre a sua relação com a editora Universal Music Group, exprimindo o desejo de comprar à empresa as gravações originais, dizendo que o seu trabalho estava a ser obstruído pelos contratos que assinou.