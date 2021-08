Carlos Moedas continua muito longe de fazer sombra a Fernando Medina nas próximas eleições autárquicas. A sondagem realizada pela Aximage para TSF, DN e JN revela que o atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa e recandidato ao cargo pode conquistar uma maioria absoluta, com a pesquisa a apontar para 51% dos votos na capital, praticamente o dobro dos 27% que Moedas conquistaria se as eleições se realizassem agora.

A menos de um mês do ato eleitoral, o destaque vai ainda para João Ferreira, candidato à maior autarquia do país pela CDU, que surge em terceiro com 9%, com um resultado muito próximo de há quatro anos e que permitiria manter os dois deputados que já têm lugar em Lisboa pelo partido.

Em sentido inverso vai o Bloco de Esquerda, com Beatriz Gomes Dias a não convencer tanto quanto Ricardo Robles em 2017. De acordo com a sondagem, a bloquista conquistará 4% dos votos na capital, menos três pontos percentuais que o antecessor, o que poderá levar à perda do único lugar na vereação que o partido tem na maior autarquia do país.

Nuno Graciano, do Chega, Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal, e Manuela Gonzaga, do PAN, surgem taco a taco nos 2%, longe das possibilidades de eleger alguém para a capital e a sonhar com os indecisos que, segundo a mesma sondagem, estavam ainda em 28% entre 14 e 21 de agosto.

Estes números podem virar completamente as voltas nas eleições, mas dificilmente tiram a vitória a Medina. Contudo, a maioria absoluta pode ficar mais difícil. Por outro lado, para olhar mais para cima e para a conquista da autarquia, Carlos Moedas teria de conquistar dois terços dos indecisos e não deixar que nenhum optasse por Medina.