Uma saída à noite num bar de praia, dois homens e duas mulheres, um convite para terminar o encontro em casa. O SDNA, uma das publicações gregas que avançam com alguns pormenores sobre a alegada violação de Rúben Semedo, traça desta forma o filme das horas que levaram mais tarde à emissão de um mandato de detenção e respetiva prisão do internacional português, que aguarda ainda apresentação em tribunal para ficar a conhecer as medidas de coação de que será alvo no âmbito do caso hoje conhecido.

Tudo terá acontecido na madrugada de sexta-feira para sábado, sendo que menos de 24 horas surgiram as primeiras informações sobre o caso no site Lawandorder.gr, que falava numa queixa por violação feita por uma menor contra “um conhecido jogador de futebol” que tinha passado pelo Departamento Juvenil de Segurança de Ática. A denúncia da jovem, que estava acompanhada pela mãe, foi feita na tarde de sábado.

O SDNA conta que o grupo se encontrou num bar em Oropos, onde Rúben Semedo estaria com um outro indivíduo, de nacionalidade nigeriana. Foi aí que o jogador convidou as duas jovens para irem até sua casa, na zona nobre de Glyfada, onde terá ocorrido a alegada violação. O caso foi relatado ao Departamento de Polícia de Byron, passando depois para o Departamento de Proteção de Menores da Direção de Segurança de Ática. O Fosononline acrescenta que a jovem, que em algumas publicações é descrita como a namorada do internacional português, terá dito às autoridades que foi embriagada por Rúben Semedo.

First photos of Ruben Semedo at the court after being charged with rape against a 17-year-old girl. The attorney of Semedo says his client denies the charges and will be proven innocent. More to come. We will keep you informed of this disturbing incident as news breaks. pic.twitter.com/OOo22ySmrd — Gate 7 International (@Gate7Intl) August 30, 2021

“Um estrangeiro acusado de violar uma menor foi preso ontem à noite (29-8-2021), como parte do procedimento oficial feito por agentes da Subdirecção de Proteção Juvenil da Direção de Segurança de Ática. O co-acusado do mesmo crime é outro estrangeiro. A pessoa detida já conhece o processo contra ela e será encaminhada ao Procurador do Ministério Público de Atenas para ficar a conhecer as respetivas medidas de coação”, confirmaram as autoridades. O outro indivíduo em causa, um nigeriano com cerca de 40 anos, foi também entretanto detido. Já a outra jovem não apresentou até ao momento qualquer queixa.

Olympiacos defender Rúben Semedo has been arrested after a 17-year-old girl accused the footballer of rape. She alleges that she met Semedo for drinks in Oropos on Saturday night, after which Semedo drove them to his house and raped her. pic.twitter.com/NhgaprU6Dz — Football24/7 (@foet247europa) August 30, 2021

“O meu cliente nega a acusação, lamentando o facto de ter sido exposto e de ter dado uma declaração à força. Quando acusamos alguém deveria ser algo com suporte em algum comportamento. Há evidências sólidas que impedem a acusação”, defendeu o advogado de Rúben Semedo, em declarações à saída do Ministério Público de Evelpidon. “Quando a virem [a alegada vítima] vocês vão dizer-me se ela parece que tem 17 ou 23-24 anos. Eles estiveram juntos durante 15 horas, é inconcebível que seja acusado por isso”, acrescentou.