Não é fácil passar do registo de férias para o ritmo acelerado de preparação para a volta à escola, e o desafio é acrescido quando há mais do que um filho. O orçamento, já desafiado nas férias, também facilmente resvala. Às despesas escolares, mochilas, cadernos, canetas e livros, somam-se as inevitáveis aquisições de roupa e calçado para a estação fria. Mas é possível tornar esta fase do ano mais fácil, planeando cuidadosamente e aproveitando algumas ajudas estratégicas.

O primeiro passo passa por fazer uma lista de tudo o que as crianças vão precisar recorrendo às indicações fornecidas pela escola. De seguida, verifique qual o material escolar, roupa e calçado que pode ser reaproveitado do ano anterior. Passe revista às secretárias, armários e roupeiros para aferir tudo o que ainda esteja em bom estado ou seja passível de passar de uns irmãos para os outros. Por fim, prepare uma lista do que precisa de ser comprado e defina um valor máximo a gastar.

Nesta altura, e com o objetivo de poupar, deve também aproveitar os saldos e recorrer à internet para comparar preços e aproveitar promoções exclusivas online. Na verdade, quanto mais cedo começar a fazer o planeamento mais margem de manobra terá para aproveitar promoções à medida que forem surgindo. O ideal é mesmo repartir as compras por vários meses. Se já não for a tempo este ano, planeie-se para o próximo. Pode definir um valor fixo a colocar de lado todos os meses e que fique já cativo para as despesas escolares do ano que vem.

Não se esqueça de encomendar os livros escolares. Os Bancos de Livros Escolares que existem por todo o país são um bom recurso de troca gratuita de manuais e outro material de apoio. Se os filhos frequentam o ensino público tem os manuais gratuitos, mas os livros de atividades e fichas, por exemplo, não estão incluídos nos vouchers do estado.

E, por último, venda o que já não usa. Plataformas de venda como o OLX e outras podem ser usadas para se desfazer do que já não precisa. Desta forma, além de ganhar algum dinheiro extra – que pode já canalizar para o fundo escolar do ano que vem – ainda ajuda outras famílias a poupar.

