Depois de uma pausa para férias, José Manuel Fernandes regressa a partir desta terça-feira à antena da Rádio Observador com o Contra-Corrente aberto à participação dos ouvintes.

Está tudo a correr assim tão bem na área da Saúde para justificar a ovação no congresso do PS à nova militante Marta Temido? Apesar de surgir bem classificada no ranking dos ministros mais populares, a ministra da Saúde tem revelado condições políticas que justifiquem a ascensão, apontada por António Costa na entrevista à Rádio Observador, ao grupo restrito dos seus potenciais sucessores no cargo de secretário-geral?

E o que nos mostra o discurso no congresso de Mariana Vieira da Silva, que chegou a primeira-ministra em exercício? Demonstrou capacidades políticas para também ser apontada como candidata à sucessão?

A dimensão a que foram elevados estes dois nomes no futuro do PS será o tema da primeira crónica de José Manuel Fernandes depois das férias. O Contra-Corrente contará com a participação dos politólogos André Azevedo Alves e Jorge Fernandes.

