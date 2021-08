Um sismo de magnitude 2.8 da escala de Richter foi registado este domingo em Portugal continental, com epicentro a cerca de 25 quilómetros a oeste-sudoeste de Manzaneda, na região espanhola da Galiza, informou o serviço meteorológico português.

De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo foi registado pelas 18:41 nas estações da Rede Sísmica do Continente, mas não foi sentido.