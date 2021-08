Os portugueses ‘The Gift’ vão atuar no estádio municipal de Vila Velha de Ródão, no sábado, num concerto integrado no projeto Rail Fest — Programa Cultural em Rede.

Em comunicado enviado à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco refere que o concerto decorre no sábado, às 22h00, sendo que este integra o projeto Rail Fest — Programa Cultural em Rede, “que até ao final de ano vai trazer até Vila Velha de Ródão cinema, exposições e um encontro sobre literatura de viagem”.

O Rail Fest — Programa Cultural em Rede resulta duma candidatura conjunta dos municípios de Vila Velha de Ródão, Entroncamento, Águeda e Castelo Branco e do Museu Nacional Ferroviário, que aceitaram o desafio da Comissão Europeia em aliar comboios, património cultural e identidade territorial.

O projeto assenta numa programação em rede que valoriza a entidade destes territórios ligada à ferrovia e visa promover também o seu património natural e cultural, através de um programa diversificado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De entre as atividades aprovadas através desta candidatura em Vila Velha de Ródão, destacam-se ainda a atuação dos Farra Fanfarra (4 e 5 de setembro) e a apresentação do cinema de viagem “A Passagem dos Elefantes”, um filme de João e Miguel Manso com António Poppe, em 20 de setembro.

Segue-se o encontro sobre “Literatura d(e) Viagem”, com Carlos Vaz Marques e os poetas Jaime Rocha, José Anjos e Francisca Camelo, e a exposição de Fotografia de Viagem, “O Comboio de Ferro” na Mauritânia do fotógrafo Daniel Rodrigues (21 de setembro).

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

“Embora a entrada [concerto dos The Gift] seja gratuita, a lotação para este concerto será limitada pelo que os bilhetes estão sujeitos a reserva, que deverá ser feita através dos contactos do Posto de Turismo (e-mail turismo@cm-vvrodao.pt ou telefone 272 540 312)”, lê-se na nota.

Segundo a autarquia, haverá também um limite de quatro bilhetes por pessoa e estes devem ser levantados no Posto de Turismo de Vila Velha de Ródão, no prazo máximo de 48 horas após efetuada a reserva. Caso não aconteça, a reserva fica sem efeito.

“Tendo em conta as normas e orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) em vigor, a abertura da bilheteira tem lugar 02h30 antes do espetáculo, sendo obrigatória a apresentação de bilhete e o uso de máscara”, conclui a nota.