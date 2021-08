Depois das imagens dos últimos aviões que saíram de Cabul na noite de segunda-feira que marcaram o fim de uma ocupação de 20 anos dos EUA no Afeganistão, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos partilhou uma fotografia daquele que foi o último soldado norte-americano a sair do país.

Numa imagem coberta pela luz verde de visão noturna, o Major-General Chris Donahue, comandante da 82.ª Divisão Aérea, sobe a rampa de um avião de carga C-17 no aeroporto Hamid Karzai. O militar de 52 anos entrou no avião de arma na mão direita, capacete e colete anti-balas e olhos postos naquela que seria a última saída dos últimos cinco aviões das forças norte-americanas no aeroporto.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) August 30, 2021

Precisamente às 23h59 de 30 de agosto (hora de Cabul) o último C-17 descolou do solo afegão. Mas, antes de partir, Donahue deixou uma mensagem: “Bom trabalho, estou orgulhoso de todos vocês”, cita o Defense One.

Donahue foi destacado para o Afeganistão precisamente este mês de agosto para ajudar a garantir a segurança do aeroporto de Cabul, à medida que os EUA se aproximavam do prazo de retirada oficial esta terça-feira.

Num briefing surpresa na segunda-feira à noite, com informações dadas aos jornalistas no Pentágono, o General Frank McKenzie, que gere o Comando Central, disse que Donahue era então “o último membro de serviço americano a partir do Afeganistão”, e que a sua partida encerraria “a missão americana de evacuação de cidadãos americanos, requerentes de vistos especiais de imigrantes afegãos, e afegãos vulneráveis”, disse, citado pela NBC News.

“Esta foi uma missão incrivelmente dura, com muita pressão e repleta de múltiplas complexidades, com ameaças ativas durante todo este período. As nossas tropas mostraram coragem, disciplina e empatia”, escreveu no Twitter as forças especiais da XVIII Airborne Corps fazendo acompanhar o texto também com a foto do soldado.

In awe of our Sky Dragon Soldiers. This was an incredibly tough, pressurized mission filled with multiple complexities, with active threats the entire time. Our troops displayed grit, discipline and empathy. Below is a picture of the last Soldier to leave Afghanistan. pic.twitter.com/LnhBGHUf0M — XVIII Airborne Corps (@18airbornecorps) August 30, 2021

A operação retirou do país mais de 120.000 cidadãos norte-americanos, cidadãos de países aliados dos norte-americanos e afegãos que colaboraram com as operações desses respetivos países, tudo em menos de três semanas, uma vez que os talibãs tomaram o poder a 14 de agosto.

Nos 20 anos de ocupação, cerca de 2.500 membros ao serviço e 3.800 contratados americanos foram mortos, incluindo 13 militares dos EUA que morreram quinta-feira no ataque terrorista junto ao aeroporto de Cabul.