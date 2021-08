Os alojamentos turísticos da Madeira receberam em julho 119.300 hóspedes, que geraram mais de 606 mil dormidas, o que representa “o valor mais elevado” desde novembro de 2019, anunciou esta terça-feira o Governo Regional.

Na informação divulgada pela Direção Regional de Estatística (DREM) é referido que “os primeiros dados para o setor de alojamento turístico da Região Autónoma da Madeira, referentes ao mês de julho de 2021, mostram que deverão ter dado entrada nos estabelecimentos regionais 119,3 mil hóspedes, que originaram 606,2 mil dormidas”.

Segundo a DREM, estes números correspondem a “variações homólogas muito expressivas de +314,9% e de +419,3%, respetivamente”.

Se comparado julho de 2021 com julho de 2019, as quebras ainda são evidentes, com o número de hóspedes entrados a cair 11,5% e as dormidas, 26,9%”, aponta.