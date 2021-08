Portugal pode garantir na quarta-feira uma medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, caso André Ramos vença o brasileiro José Oliveira no jogo para atribuição do terceiro lugar do torneio individual de boccia BC1.

O jogo entre André Ramos e o brasileiro, frente ao qual somou a única derrota na fase de grupos, está agendado para quarta-feira às 10h40 locais (02h40 de Lisboa), no Centro de Ginástica Ariake.

André Ramos, que se estreia em competições paralímpicas, foi esta terça-feira afastado da luta pelo ouro, depois de perder com o malaio Chew Wei Lun, por 9-2, no jogo das meias-finais.

No ciclismo, Luís Costa disputa a prova em linha da classe H5, composta por seis voltas de 13,2 quilómetros cada ao Autódromo Internacional de Fuji, depois de hoje ter sido sétimo no contrarrelógio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No Ginásio Nacional Yoyogi, Beatriz Monteiro, de 15 anos, estreia-se no torneio de badminton SU5 frente à holandesa Megan Hollander, na primeira jornada do grupo C.

Após sete dias de competição, Portugal soma uma medalha de bronze, conseguida por Miguel Monteiro no lançamento do peso F40, e 10 diplomas.