Concertos de Caetano Veloso e de Sérgio Godinho, e a ópera “O Barbeiro de Sevilha”, são alguns dos destaques da programação do Teatro Municipal da Guarda (TMG) para os meses de setembro e outubro.

Segundo a Câmara Municipal da Guarda, a programação do TMG para os próximos dois meses, que começa na sexta-feira, inclui “inúmeros espetáculos culturais, num programa diversificado repleto de música, teatro, conferências e cinema”.

Na música, destacam-se os concertos de Sérgio Godinho (na sexta-feira, 21h30, que apresenta o seu mais recente disco e espetáculo “Nação Valente”) e de Caetano Veloso (domingo, 21h30), que atuará na cidade mais alta do país “num dos formatos favoritos do público: voz e violão”.

A programação começa na sexta-feira com uma homenagem ao ensaísta Eduardo Lourenço, no âmbito da primeira edição da Caravana Literária – Festa da Literatura e do Pensamento, integrada na candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027.

Para além do concerto, haverá uma conferência sobre “Pensamento e Poéticas do Ensaio” (14h30), uma sessão de “Leituras – Homenagem pelos Poetas” (17h00) e “Performance Poética” (18h15).

No teatro, a agenda do TMG releva a estreia nacional das peças “Visões”, de Rafael Ascensão (dias 16, 17 e 18 de setembro), e “Hiena” (sob a direção de Rui Leitão, nos dias 08 e 09 de outubro).

O teatro da Guarda acolhe, ainda, no dia 23 de setembro, “Eu Krapp…”, por Daniel Rocha, e o espetáculo de teatro “Morte de Um Caixeiro Viajante”, pelos Artistas Unidos, no dia 30 de outubro.

No dia internacional da música, 01 de outubro, o grande auditório do teatro será palco da ópera “O Barbeiro de Sevilha”, pela OPERARTE – Companhia de Ópera de Portugueses.

Na programação dos próximos dois meses do TMG também merece destaque o Festival One Man Band (29 e 30 de setembro) e o 15.º Ciclo de Música Contemporânea da Guarda – Síntese (uma organização do Síntese – Grupo de Música Contemporânea).

O Festival One Man Band vai decorrer no café concerto e inclui atuações de Till Sunday Pirate, Maria Casal, Victor Torpedo e Vera Mahsati (29 de setembro), Paulo Bastos, Madalena Palmeirim e Captain Boy (dia 30).

No âmbito do Síntese, serão realizados espetáculos de Sonido Extremo (13 de outubro) e de Hodiernos Ensemble (dia 27).

De 27 de setembro a 02 de outubro também decorrerá uma residência artística e oficina de teatro/circo contemporâneo, orientada por Luciano Amarelo.