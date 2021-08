A Applet TV+ divulgou, esta segunda-feira, o trailer de “The Velvet Underground”, o documentário de Todd Haynes sobre a mítica banda de Nova Iorque.

[O trailer oficial de “The Velvet Underground”:]

O documentário percorre os vários momentos da carreira do grupo, surgido no borbulhante meio artístico nova-iorquino dos anos 60 e inicialmente associado ao artista plástico Andy Warhol (que aparece no trailer). Warhol, que chegou a ser manager dos The Velvet Underground, considerava-os a banda residente da Factory, o seu famoso estúdio em Manhattan.

Além de imagens de arquivo e entrevista antigas e recentes com os membros da banda, incluindo Lou Reed e John Cale, e com quem acompanhou de perto a sua trajetória, “The Velvet Underground” irá incluir filmagens de arquivo nunca antes vistas, nomeadamente de atuações ao vivo.

A banda sonora, escolhida a dedo por Todd Haynes e Randall Poster, será composta pelos temas mais conhecidos do grupo e por “faixas raras”. Esta será lançada em formato físico e digital no dia do lançamento do documentário, 15 de outubro, pela Republic Records e pela Universal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“The Velvet Underground”, o primeiro documentário de Todd Haynes, realizador de “Far from Heaven”, “Carol” ou “I’m Not There”, teve a sua estreia mundial durante o Festival de Cannes. A partir de 15 de outubro, ficará disponível na Applet TV+ e será exibido em algumas salas de cinema.