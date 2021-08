Ao mesmo tempo que anunciou de forma discreta aquela que poderá ser a última contratação deste mercado de verão, com o regresso do avançado Moise Kean por empréstimo do Everton, a Juventus confirmou esta terça-feira a venda de Cristiano Ronaldo ao Manchester United após três anos em Turim. Tudo de forma airosa, tudo passando por cima da mais do que evidente vontade de ambas as partes chegarem a este ponto, tudo de maneira clara e com os bianconeri a assumirem o impacto negativo da operação nas contas.

“A Juventus anuncia que chegou a um acordo com o Manchester United para a venda definitiva dos direitos de registo do jogador Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro por uma verba de 15 milhões de euros, pagos em cinco exercícios, que poderão ser incrementados, durante a vigência do contrato de serviços desportivos do jogador, num montante não superior a 8 milhões de euros pela consecução de determinados objetivos desportivos. Esta operação gera um impacto económico negativo no exercício 2020/2021 de 14 milhões de euros, devido ao ajuste do valor líquido contabilizado dos direitos de registo do jogador”, anunciou a Vecchia Signora num comunicado oficial que foi emitido na manhã desta terça-feira.

