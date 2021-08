Ole Gunnar Solskjaer tinha explicado no domingo que o negócio não estava ainda fechado, a manhã desta terça-feira fechou os últimos pormenores que estavam ainda pendentes: mais de uma década depois da saída do Manchester United para o Real Madrid, naquela que foi então a maior transferência de sempre do futebol mundial, Cristiano Ronaldo está de regresso a Old Trafford aos 36 anos numa espécie de Back to the future onde será agora orientado nos red devils por um ex-companheiro de equipa entre 2004 e 2007.

“O Manchester United é um clube que sempre ocupou um lugar especial no meu coração, e tenho estado fascinado com todas as mensagens que tenho recebido desde que o anúncio foi feito, na sexta-feira. Mal posso esperar por voltar a ver os adeptos num Old Trafford cheio. Estou ansioso por me juntar à equipa depois do compromisso pela Seleção e espero que tenhamos uma época muito bem sucedida”, resumiu Cristiano Ronaldo nas primeiras declarações como reforço do conjunto britânico.

Os contornos do acordo foram também conhecidos esta terça-feira, com o Manchester United a pagar à Juventus 15 milhões de euros nos próximos cinco anos, podendo ainda desembolsar mais oito milhões em caso de obtenção de determinados objetivos desportivos. Ronaldo assinou contrato com os red devils até 2023 (ficando com o vencimento semanal mais alto do plantel, algo que neste caso não foi assumido em termos públicos), tendo ainda mais uma temporada de opção com a equipa inglesa.

“Toda a gente que me conhece sabe do meu amor sem fim pelo Manchester United. Os anos que passei neste clube onde absolutamente incrível e o caminho que fizemos juntos está escrito em letras de ouro na história desta grande e incrível instituição. Nem consigo começar a explicar os meus sentimentos agora, visto que o meu regresso a Old Trafford anunciado mundialmente. É como um sonho tornado realidade, depois de todas as vezes que voltei a jogar contra o Manchester United e, mesmo como adversário, por sempre ter sentido tanto amor e respeito por parte dos apoiantes na arquibancada. Isto é absolutamente 100 % das coisas das quais os sonhos são feitos!”, começou depois por destacar o jogador num texto nas redes sociais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A minha primeira Liga doméstica, a minha primeira Taça, a minha primeira chamada para a Seleção Portuguesa, a minha primeira Liga dos Campeões, a minha primeira Bota de Ouro e a minha primeira Bola de Ouro nasceram todas desta ligação especial entre mim e os red devils. A história foi escrita no passado e a história será escrita mais uma vez! Têm a minha palavra! Estou aqui! Estou de volta onde pertenço! Vamos fazer acontecer mais uma vez! P.S. Sir Alex, esta é para ti…”, acrescentou o internacional português.

Concentrado agora na Seleção Nacional, que irá defrontar nos próximos dias a Rep. Irlanda e o Azerbaijão na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022 tendo pelo meio um particular com o Qatar, Ronaldo deverá fazer a estreia pelo Manchester United no dia 11 de setembro, na receção ao Newcastle em Old Trafford. Tudo aponta também que o português possa recuperar a sua camisola 7, que pertencia agora a Edison Cavani e que, ficando em Inglaterra, deverá passar a utilizar o número 21 que era de Daniel James.