Depois de ter devastado o estado do Luisiana nos EUA, com ventos fortes e inundações, o furacão Ida deslocou-se e levou também as “chuvas torrenciais” para o Mississipi o que terá provocado o colapso de uma autoestrada, no final do dia de segunda-feira. O balanço do acidente é, para já, de dois mortos e dez feridos.

Segundo a Reuters, o colapso afetou uma grande porção da autoestrada 26 em George County, onde sete veículos e uma mota acabaram a ser engolidos por uma cratera de cerca de 15 metros resultante da derrocada.

“Alguns destes carros estavam empilhados uns em cima dos outros”, disse o oficial da Mississippi Highway Patrol, Calvin Robertson, citado pela AP. Foi necessário recorrer a uma grua para levantar os veículos do buraco que se abriu na estrada que Robertson diz estar assente em “taludes íngremes”.

Two killed, 10 injured in Mississippi highway collapse in Ida aftermath https://t.co/8MD8hvmUe0 pic.twitter.com/K4wuSUktim — New York Post (@nypost) August 31, 2021

We're seeing reports of a highway collapse in southern Mississippi along HIghway 26 east from Benndale. Authorities believe this is directly related to the flash flooding brought on by #Ida. pic.twitter.com/dVvTgpJclL — WeatherNation (@WeatherNation) August 31, 2021

“Tivemos muita chuva com o furacão Ida, torrencial mesmo”, disse Robertson, citado pela Reuters. “Parte da autoestrada acabou por se desvanecer”.

O furacão Ida enfraqueceu para tempestade tropical antes de atingir o estado do Mississipi, mas nem isso travou as chuvas intensas durante a noite.

Três das dez pessoas que ficaram feridas estão em estado crítico, de acordo com as autoridades locais. As duas mortes causadas pelo colapso juntam-se às já outras duas provocadas pelo furacão que afetou fortemente o Luisiana, tendo deixado cerca de um milhão de pessoas do estado norte-americano sem eletricidade.