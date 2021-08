A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED) em colaboração com o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente angolano promovem, a partir de quinta-feira em Angola, um curso online sobre empreendedorismo cultural e criativo e exportações.

O curso visa aumentar o potencial económico das indústrias culturais e criativas em Angola, para o fomento do emprego, comércio e ganhos de desenvolvimento, proporcionando maiores oportunidades para os fazedores de cultura, criadores e empresários do setor.

Segundo uma nota enviada esta terça-feira à Lusa, a formação tem como grupo-alvo representantes de instituições públicas, empreendedores culturais e criativos e todos os interessados em indústrias culturais e criativas.

O evento, refere-se no documento, inscreve-se no âmbito da implementação do Programa Conjunto União Europeia (UE) – CNUCED para Angola denominado “Train for Trade II”, um mecanismo de partilha de informação, no quadro do Projeto de Apoio ao Comércio (ACOM), financiado pela UE, cujo objetivo é “apoiar os esforços do Governo angolano na diversificação da económica e na integração regional”.

A facilitação do comércio, diplomacia comercial, revisão nacional de exportações verdes, revisão da política de investimento, transporte e logística e indústrias culturais e criativas são as componentes do programa “Train for Trade”.