O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) efetuou em agosto pagamentos ao setor agroflorestal no montante total de 36,7 milhões de euros, anunciou esta terça-feira o Ministério da Agricultura.

“No final do mês de agosto de 2021, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) procedeu a pagamentos ao setor agroflorestal no montante total de cerca de 36,7 milhões de euros”, lê-se numa nota de imprensa divulgada pelo ministério liderado por Maria do Céu Antunes.

Segundo adianta, deste montante “destacam-se 21 milhões de euros em medidas de investimento, que resultam da execução do PDR2020 [Programa de Desenvolvimento Rural], e 3,5 milhões a título de adiantamento no âmbito das medidas de mitigação dos efeitos da covid-19”.

“Salientam-se, ainda, 9,2 milhões de euros em pagamentos do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), distribuídos em 7,2 milhões de euros para o Novo Regime da Vinha, um milhão de euros para o Seguro Vitícola de Colheitas e um milhão de euros para a Destilação de Subprodutos da Vinificação”, acrescenta.

Citada no comunicado, a ministra da Agricultura sublinha que, “não obstante as restrições na atividade económica serem agora menores, o ministério irá manter os apoios ao setor, de forma a garantir que a atividade agrícola e as cadeias de abastecimento continuam o excelente desempenho que têm vindo a demonstrar”.

“Recordo, a este respeito, os dados apresentados recentemente pelo INE [Instituto Nacional de Estatística], referentes às Estatísticas Agrícolas de 2020, que revelaram que o setor agrícola teve uma resiliência que não foi patente noutros setores, tendo registado um aumento das exportações e uma diminuição das importações”, sustenta.