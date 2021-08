O afegão Nasir Ahmad terminou a greve de fome depois de falar com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que lhe garantiu que o Governo fará todos os possíveis para garantir um visto para a mãe e irmã do refugiado que vive no Porto desde 2016.

“O contacto do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros deixou-me sensibilizado e tenho a agradecer-lhe toda a atenção e cuidado”, afirmou Ahmad ao Observador, confirmando que, devido às promessas de Augusto Santos Silva, decidiu terminar a greve de fome.

A mãe e irmã de Nasir Ahmad receberam indicações das autoridades portuguesas, na semana passada, para se deslocarem até ao aeroporto de Cabul. No entanto, foram impedidas de lá chegar pelos talibãs, e os militares portugueses, que só operaram dentro do aeroporto, não conseguiram que as duas mulheres chegassem a tempo e, por isso, continuam em território afegão, temendo represálias dos extremistas islâmicos.

Questionado sobre este caso, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse em entrevista à SIC Notícias que contactou Nasir Ahmad, garantindo-lhe que será atribuído um visto para a mãe e a irmã.

“Telefonei-lhe e expliquei-lhe qual era a resposta do Governo português. […] A resposta do Governo português é sim, em tudo que depender de nós… A concessão de autorização – de visto – para a entrada dessas pessoas em Portugal está garantida. Será atribuído a essas pessoas já em território português”, afirmou Santos Silva na segunda-feira à noite, em entrevista à SIC Notícias.

O ministro prometeu apoio no processo de saída das duas mulheres do Afeganistão, mas alertou, que tal”não depende nem exclusiva, nem predominantemente do Governo português”, prometendo

Apesar das promessas de Santos Silva, que levaram Nasir Ahmad a pôr fim à greve de fome, o refugiado afegão diz que “o stress e a angústia mantêm-se”.

“Não sabemos o que fazer”, desabafa. “Vamos tentar perceber que organizações humanitárias continuam no terreno para verificar da possibilidade de as retirar do país, por via terrestre.

É uma situação deveras desgastante. Tanto psíquica como fisicamente”, lamenta Ahmad.

A mãe de Nasir Ahmad tem 75 anos e está fechada em casa, juntamente com a filha, de 32 anos, desde a passada quinta-feira, à espera de ajuda, conforme relatou o refugiado afegão ao Observador no último fim de semana. Nessa quinta-feira, em que Cabul foi alvo de atentado terrorista reivindicado pelo ISIS-K, mãe e filha saíram de casa pela primeira vez desde que os talibãs tomaram o poder no passado dia 15 de agosto. No entanto, não conseguiram entrar no aeroporto e, horas depois, os quatro militares portugueses abandonavam o Afeganistão.

“Quinta-feira da semana passada [os militares portugueses] pediram-lhes para ir ao aeroporto, mas elas não conseguiram ir porque os talibãs não deixaram, estava muita gente e não conseguiram entrar no aeroporto e aconteceu a explosão. Por tudo isso, não conseguiram”, afirmou Nasir Ahmad à Lusa, na segunda-feira, dia em que iniciou a greve de fome, Nasir Ahmad, “Os militares disseram que não podem sair da sua linha e só podiam esperar mais uma hora, entretanto, a explosão aconteceu”, acrescentou.