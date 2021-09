O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui

Hoje queremos saber a sua opinião quanto ao processo de retirada do Afeganistão e quanto ao futuro da região. Com o final do mês de agosto, chega também ao fim, depois de 20 anos, a presença militar norte-americana no Afeganistão. Ontem, o presidente do Estados Unidos falou aos americanos, e ao mundo, para justificar a retirada. Joe Biden defendeu que a operação de retirada de norte-americanos e aliados foi um “sucesso extraordinário”. No discurso a partir da Casa Branca, o presidente norte-americano referiu ainda que os EUA não tinham outra escolha a não ser a retirada, depois do acordo assinado pelo seu antecessor Donald Trump com os taliban.

