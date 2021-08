“Assumo a responsabilidade por esta decisão”, disse Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América, numa declaração esta terça-feira ao país, a primeira após o último soldado norte-americano ter saído do Afeganistão. O chefe das forças armadas dos EUA referiu ainda que a retirada foi um sucesso extraordinário” e voltou a lembrar que acabou com uma guerra que durava há 20 anos.

[Veja, no vídeo abaixo, a declaração de Joe Biden na íntegra]

Num discurso que começou com quase meia hora de atraso e não teve espaço para perguntas no final, Biden disse ainda que “a escolha foi entre sair ou piorar toda a situação”. E, mesmo após a retirada, deixou uma promessa: “Para aqueles que ainda lá ficaram, continuamos comprometidos a retirá-los se assim quiserem, não há data limite”.

Nenhum país jamais alcançou algo parecido na história. O extraordinário sucesso desta missão deve-se ao incrível talento, bravura e coragem altruísta dos militares dos Estados Unidos, os nossos diplomatas e os nossos profissionais de informações”, disse Biden.

No último discurso oficial que fez sobre este tema, a 17 de agosto, o primeiro após os talibãs voltarem a ter controlo do Afeganistão, o líder do norte-americano já tinha referido muitos destes pontos que referiu esta terça-feira. “Lembram-se por que é que fomos para o Afeganistão?”, questionou Biden. “Levámos a justiça para Bin Laden, mas isso foi há 10 anos”, voltou a destacar.

Depois de 20 anos de guerra no Afeganistão, recusei-me a enviar outra geração de filhos e filhas da América para lutar numa guerra que deveria ter terminado há muito tempo”, afirmou Biden.

“Os talibãs fizeram um compromisso público que todos os que queriam sair pudessem fazê-los, vamos fazê-los cumprir isso”, apontou também o chefe de estado. Além disso, defendeu-se: “O prazo de 31 de agosto foi feito para proteger americanos (…) o meu antecessor [Donald Trump] assinou como data limite 1 de maio”.

“Mais de 5500 americanos foram retirados. E os que ficaram vamos retirá-los se assim o quiserem”, continuou por dizer. Quanto ao futuro, Biden afirma que os EUA agora têm capacidade de atacar os inimigos do país “sem colocar militares no terreno”. “Fizemos isso recentemente”, lembrou quanto ao ataque de domingo que matou “múltiplos bombistas suicidas”.

Biden voltou a justificar de forma clara a sua decisão também tendo em conta o atual panorama geopolítico, como já tinha feito a 17 de agosto. “O mundo está a mudar e estamos em competição próxima com a China”. Além disso, lembrou que “há problemas de ciberseguranca com a Rússia”. “Não há nada que a China e a Rússia quisessem mais do que continuássemos nesta guerra”, voltou a dizer neste discurso.

Dou-vos a minha palavra, do fundo do coração. Não tenho dúvidas que esta é a decisão certa, uma decisão sábia e a melhor decisão para a América”, disse Biden.

Por fim, e lembrando o gasto humano que esta guerra significou para os EUA — “18 veteranos suicidam-se por dia” — , o presidente dos lembrou também as vitórias de algumas batalhas: “Conseguimos que os terroristas parassem os ataques no Afeganistão”. Além disso, deixou um aviso quanto a futuras ameaças e disse que o país vai estar atento: “Os EUA não dormem, não esquecemos”.