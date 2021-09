Uma fatura. Uma fatura de quase meio milhão de coroas (meio milhão de euros). Uma fatura de quase meio milhão de coroas que não bate certo porque foi passada por uma empresa que Ida Waage (Ingrid Bolso Berdal, de “Westworld”), a diretora financeira da P&G, um prestigiado escritório de advocacia de Oslo, não identifica. Ida, conhecida pela sua integridade, não quer pagar o documento e comunica a irregularidade aos seus superiores. Estes dizem para não se preocupar, que o assunto está controlado, e para autorizar o pagamento. Mas Ida leva o caso da factura ainda mais acima, até à administração. Sem poder saber que a sua carreira vai ser arruinada, a sua honestidade posta em causa e a sua vida familiar virada do avesso.

É este o ponto de partida da série norueguesa “Caça às Bruxas” (Filmin), que se inspira num acontecimento real para desenvolver um enredo que mete lavagem de dinheiro, corrupção de ministros e procuradores públicos, e aquisição ilícita de firmas estatais por um empresário poderoso e manipulador, Peer Eggen, que não recua perante nada para conseguir os seus objetivos. E a remar contra a maré, sob ameaças, chantagem, acusações de racismo e de assédio, constrangimentos burocráticos e legais, e tentativas de compra do seu silêncio, arriscando empregos, bom nome na praça e estabilidade doméstica, estão Ida Waage, Aida Salim, uma jovem jornalista “freelancer”, e Eirik Brathen, um tenaz e impulsivo agente do Departamento de Crimes Económicos.

[Veja o “trailer” de “Caça às Bruxas”:]

“Caça às Bruxas” é uma história de “whistlebloing”, de delação de interesse público, intensa, complexa, viciante, forrada a “suspense” e próspera em golpes de teatro, cujas autoras, Anna Bache-Wiig e Siv Rajendram Eliassen, mostram as consequências profissionais, pessoais, familiares e psicológicas sofridas por quem se dispõe a combater a corrupção financeira e a trafulhice política ao mais alto nível, e a defender a sua respeitabilidade e dignidade. E frisam que quem o faz não pode esperar que sairá necessariamente vencedor no final, e que a verdade será revelada, a justiça feita e os culpados castigados. Em vez de um triunfo retumbante, o mais certo é que tenha apenas uma vitoriazinha de consolação. Que pode nem ser celebrada por todos.

A escrita é de betão armado, a realização taquicárdica de tão palpitante e as interpretações, das principais às mais secundárias, positivamente irrepreensíveis. Com destaque para a de Ingrid Bolso Berdal (parecida com Charlize Theron mas muito melhor atriz que ela), cuja Inge, impoluta e indignada, corajosa e sobressaltada, nos recruta para o seu lado bem cedo no primeiro episódio, e não deixa que nunca mais a abandonemos na montanha-russa de emoções tremendas em que se vai transformar a sua vida (Ola G. Foruseth é também muito bom no imperturbável e cínico advogado Poul “PK” Kloumann, um refinado Maquiavel do crime de colarinho branco, que nos dá vontade de lhe apertar o gasganete mal aparece em cena).

Nos oito episódios de “Caça às Bruxas”, Bache-Wiig e Eliassen cerzem, sem a suspeita de uma costura à vista que seja, intriga policial, atualidade socio-política, questionamento dos media e drama familiar. E isto quase sem dar o flanco a nenhum estereótipo hollywoodesco, nomeadamente o final recompensador, “feel good” e catártico (damos de barato o obrigatório clímax em tribunal). Uma pergunta apenas: a total ausência, em “Caça às Bruxas”, de uma oposição que se agarre como gato a bofe ao escândalo denunciado por Ida, e faça a vida negra ao governo, é a única falha apresentada por este solidíssimo edifício de ficção televisiva, ou será a forma das autoras da série dizerem que ela é indigente, linfática e inoperante no reino da Noruega?

“Caça às Bruxas” está em exibição no Filmin